Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel