CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI CUMABEKOV'U KABUL ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI CUMABEKOV'U KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI CUMABEKOV'U KABUL ETTİ
17.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:57

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.

Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Kaynak: DHA

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