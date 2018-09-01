- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirdi

BİŞKEK - Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya iki ülkenin heyetleri katıldı. Toplantı'da taraflar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin ilerletilmesi başta olmak üzere pek çok konu üzerine görüşme gerçekleştir.