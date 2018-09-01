- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği başkent Bişkek'te Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko tarafından resmi törenle karşılandı. 1-3 Eylül 2018 tarihleri arasında Kırgızistan'da temaslarını sürdürecek olan Erdoğan, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına da katılacak olan Erdoğan görüşmelerde, Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde, Issık-Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne iştirak edecek.