Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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