Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirildi. Ayrıca, Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA