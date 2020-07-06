Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirildi. Ayrıca, Covid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı. - ANKARA Kaynak: İHA