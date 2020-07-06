Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:17
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.
Kaynak: AA