Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:49
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA