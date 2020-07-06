Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA