CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:19
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Kaynak: DHA