CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: DHA