Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbeko ile Görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbeko ile görüştüBİŞKEK - Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbeko ile görüştü
BİŞKEK - Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile görüştü.
Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbeko ile ikili görüşme gerçekleştirdi.