Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abılgaziyev ile birlikte heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - BİŞKEK