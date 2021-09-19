Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne...
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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