Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne...

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne... - Haberler
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