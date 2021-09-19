Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"
AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"
AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Son Dakika Haberleri