Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaret etti.

22.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaret etti

, Belediyesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Doğruer, ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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