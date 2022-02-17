Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarını ayağa kaldırıp talimat verdi: Su tarifelerine en az yüzde 7 indirim yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yürürken hiç bir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz"