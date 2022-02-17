Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz"

AA - Güncel
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

ANKARA (AA) - Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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