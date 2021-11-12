Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında konuştu.

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"Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz."

"Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının...

AA - Son Dakika Haberleri

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