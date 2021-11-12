Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında konuştu.

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"Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz."

"Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır."