Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor."

-"Sinsi Operasyonları Akamete Uğratacağız"

-"HSK parlamentomuzu oluşturan milletvekillerinin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Partilere ve vekillere teşekkür ediyorum"

-"Siyaset kurumunun demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum.Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır"

-"Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı