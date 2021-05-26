Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor."

-"Sinsi Operasyonları Akamete Uğratacağız"

-"HSK parlamentomuzu oluşturan milletvekillerinin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Partilere ve vekillere teşekkür ediyorum"

-"Siyaset kurumunun demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum.Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır"

-"Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor." - Haberler
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