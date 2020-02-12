Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza devam...
AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
12.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:29
AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (3)
Kaynak: AA