Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Çevrelerin Türk-Rus İş Birliğini Zehirleme Gayretlerine Şahit Olduk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi."