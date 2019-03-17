Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Senin O Avustralya'daki Senatörden Ne Farkın Var"
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (7)
Kaynak: AA