Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin"
Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
26.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:06
Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (6)
Kaynak: AA