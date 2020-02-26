Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin"

Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

26.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin

Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (6)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin"
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