Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin"
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum."
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun?"
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"
Kaynak: Anadolu Ajansı