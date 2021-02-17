Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin"

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum."

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun?"

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"

Kaynak: Anadolu Ajansı