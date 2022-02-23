Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele...

AA, Esin Işık - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum."

AA / Esin Işık - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Milli, S 400, Güncel, Haberler

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