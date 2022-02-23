Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum."
AA / Esin Işık - Güncel