Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal,...
AA, Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin."
AA / Selma Kasap - Güncel