Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal,...

AA, Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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