Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor.

29.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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