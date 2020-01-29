29.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı." - ANKARA

Kaynak: İHA