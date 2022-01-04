Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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