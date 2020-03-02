Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun "İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun "İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

02.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (6)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun "İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" açıklaması
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