Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na neden 500.000 TL'lik dava açtı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Aralık'taki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarının hedef alındığı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği de belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA NEDEN DAVA AÇTI?

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Erdoğan'ı "Katar firmasından talimat almakla, tefecilere para yedirmekle, Türkiye Cumhuriyeti devletini esir almakla, sömürgeci olmakla, tefecilere el avuç açmakla ve önlerinde diz çökmekle, ülke için milli güvenlik sorunu olmakla, FETÖ ile iş birliği yaparak orduya kumpas kurmakla, emperyal güçlerin arzularını yerine getirmekle, devletin kozmik odasını FETÖ'nün unsurlarına açmakla, devlet sırlarını FETÖ'ye vermekle, vatana ihanet etmekle" itham ettiği aktarılan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi "alışkanlık haline getirdiği" bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamının gerçek dışı olduğu, bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapıldığı ifade edilen dilekçede şunlar kaydedildi:

"Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak tek tek cevap vermeye gerek görülmemiştir ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın, ana muhalefet partisi liderinin şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük talihsizliktir."

Dilekçede "FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmanın, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmenin bir FETÖ yöntemi olduğu ve ancak onun örgütsel amaçlarına hizmet ettiği" belirtilerek, "Davalı, bugün FETÖ'nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun dava konusu açıklamalarının hiçbirinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Bu yönde daha önce Anayasa Mahkemesi ve AİHM'de alınan kararlar örnek olarak gösterildi.

Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.