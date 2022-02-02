Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer, Enerji, Güncel, Haber

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