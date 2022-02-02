Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet...

AA, Yeşim Sert Karaaslan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haber

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