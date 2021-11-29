Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz. Bu şekilde saygısızlık yapan, asla helallik beklemesin"

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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