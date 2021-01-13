Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi...
13.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü