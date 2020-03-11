Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok"
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması -Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
11.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
-Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok"