Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar altına alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz."

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız.'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title