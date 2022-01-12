Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar altına alındı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız."
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AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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