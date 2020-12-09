Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.