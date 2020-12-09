Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."
09.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal