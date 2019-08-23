Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor"

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

23.08.2019 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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