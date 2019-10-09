Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e bilgi verdi

09.10.2019 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA