- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin verilmeyecektir"

"Her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz"

"Kıbrıs milli davamız. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir"

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin verilmeyecektir. Biz Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını bildiğimiz bir çözüme, özelikle çabalarımızı kararlılık ve iyi niyetle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" dedi.

KKTC'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra düzenlediği ilk resmi ziyaretlerin Azerbaycan ve KKTC olduğuna değinerek,"Aziz milletimin teveccühü ile yeniden cumhurbaşkanı seçilmemin ardından, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağın bir göstergesi olarak bugün Azerbaycan'a bir ziyaret, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz" dedi.

KKTC'ye yapılan desteklere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkartmak ilk hedefimizdir. ve bu ortak anlayışla, ortak akılla devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs milli davamız"

KKTC'li diplomatlarla gerçekleştirilen görüşmelerde gündemdeki pek çok konuyu değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs milli davamız. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir" dedi.

Türkiye'nin son 50 yıl içerisinde bu konuda her türlü çabayı gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak gayretlerimize rağmen adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasıyla ne yazık ki sona erdi" ifadelerini kullandı.

Başlatılan çözüm sürecinin sona ermesinin sebebini ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin kendisini adanın tek sahibi olarak görmesi olduğunu belirten Erdoğan, "Aradan geçen 1 yılda Rumların bu zihniyeti ne yazık ki hiçbir şekilde değişmedi. Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine de asla izin verilmeyecektir"

Türkiye'nin KKTC halkını çözümsüz müzakere süreçleri konusunda yalnız bırakmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine de asla izin verilmeyecektir. Biz Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını bildiğimiz bir çözüme, özelikle çabalarımızı kararlılık ve iyi niyetle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KKTC'de her konuda destek olmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ın tümü ile etrafındaki ekonomik en alanlar noktasında, dünyanın bakışı değil, uluslararası hukukun gereği neyse bu hukukun gereğini de tüm katılımsıların yerinde adil olarak görmesi beklentimizdir. Aksi taktirde garantör bir ülke olarak bununda gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde, nasıl bugüne kadar aradıysak, aramaya devam ederiz" diye konuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tekirdağ'da meydana gelen kazada malum 24 kardeşimiz, bu tren kazasında öldü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tabii 120 civarında yaralı onlara da Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.