Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her...
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CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki yeni yasama yılı açılış oturumunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her...

01.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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