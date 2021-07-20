Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü'nün güven ve huzur içinde yaşaması bizim için her şeyden önemlidir (2)

"VERİ MERKEZİ, ELEKTRONİK DEVLET PROJESİ'NİN EN ÖNEMLİ AYAĞINI OLUŞTURUYOR"Bilgi ve teknoloji çağında verinin, verinin üretiminin ve korunmasının devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Milli teknoloji...

"VERİ MERKEZİ, ELEKTRONİK DEVLET PROJESİ'NİN EN ÖNEMLİ AYAĞINI OLUŞTURUYOR"

Bilgi ve teknoloji çağında verinin, verinin üretiminin ve korunmasının devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemiz, yazılımımız, donanımımız ve altyapımızla dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performansı sergiliyoruz. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında teknik iş birliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı dostu hale getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Bugün temelini atacağımız veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz güvenli ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener'e video konferans yönetimiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Veri Merkezi'nin temelinin atılması talimatını verdi.

Temel atma işleminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle" ifadelerini kullandı.

"MARAŞ AÇILIMI KARARI BAYRAM COŞKUMUZU DAHA DA ARTIRDI"

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mescitle birlikte aynı bölgede yer alan çay bahçesinin de hizmete açıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın açıkladığı 'Maraş açılımı' kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile geçen yıl ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biridir. Sadece Maraş'ın değil tüm Ada'nın en güzel parkları arasında yer alacak şekilde yeniden düzenlenen bahçenin hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bilal Ağa Mescidi'nde açılış için bekleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve KKTC Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'e canlı yayınla bağlantı yapıldı. Erbaş, Kurban Bayramı'nda böyle hayırlı bir açılışın yapılmasının Kıbrıs ve Maraş'a bereket ve hayır getirmesini temenni etti.

"CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI YAPTIK"

Geçen kasım ayında gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaşkanlığının inşa edilmesi dileğini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konudaki çalışmalar belirli noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum. Dün akşam da Ersin Bey'le proje üzerinde mimarımızı da yanımıza almak suretiyle çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa sürede hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını dileyerek, "Kıbrıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, KKTC makamlarını canı gönülden tebrik ediyorum. KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını da ayrıca diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, canlı bağlantıların ardından salonda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile temsili açılış ve temel atma kurdelesini kesti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müze olarak açılışı yapılan, 1974 Barış Harekatı'nda kullanılan çıkarma gemisinin minyatürünü takdim etti.

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20.07.2021 - Haber Kodu : 210720135

Kaynak: Demirören Haber Ajansı