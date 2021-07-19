Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yarın idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ülke, millet ve İslam alemi için hayırlı olmasını niyaz ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşe'ye hareket edeceklerini hatırlattı.

"Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Garantörlük statüsünün doğan hak ve yükümlülüklerimiz temelinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Rumlar tarafından Kıbrıs Türkleri'ne 1963 yılından itibaren yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir. Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Türkiye ve KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da ileriye taşınmasına yönelik görüş alış verişinde bulunacağız. Lefkoşe'de bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi'nde tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile KKTC ile birlikte yürüttüğümüz farklı alanlardaki projelerin açılışlarını gerçekleştirecek, yeni projelerin ilk adımlarını birlikte atacağız."

Kıbrıs Türk'ünün adada yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu uğurda birlikte bedeller ödedik, nice badireleri birlikte atlattık. Kıbrıs Türk halkı, eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahiptir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çökümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir.

Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs'ta çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Unutulmasın ki KKTC, her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzeninde duran bir devlettir. Demokrasi geleneği, gelişmekte olan ekonomisiyle müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yol almaktadır. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm halkın Kurban Bayramı'nı tebrik ettikten sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) - Haberler
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