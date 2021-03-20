Cumhurbaşkanı Erdoğan, kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti

20.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti

Taksim Meydanı'nda bir süre duran Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestaneciye, "Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp." dedi.

Yanına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Taksim'de yapımı süren camiye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kestane ve mısır satın alıp vatandaşlara ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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