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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı.

Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak 2022'de sinemaseverlerle buluşacak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi izlemeden önce şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan filmi, Ayşe Bülbül ve Cemile Gedik ile birlikte izledi.

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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