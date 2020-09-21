Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerinin içerisine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha söylüyoruz ki, "Başaramayacaksınız!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerinin içerisine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha söylüyoruz ki, "Başaramayacaksınız!" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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