Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerinin içerisine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha söylüyoruz ki, "Başaramayacaksınız!"
21.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerinin içerisine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha söylüyoruz ki, "Başaramayacaksınız!" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı