Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Ondieki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa Ondieki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Johnson Mogoa Ondieki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Ondieki'nin eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
Kaynak: İHA