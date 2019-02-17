Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendisini Bekleyen Vatandaşlar ve Müzisyenleri Selamladı - Balıkesir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ve müzisyenlere selamlaması BALIKESİR - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin Balıkesir mitingi için geldiği Balıkesir hava alanında tel örgüler arkasında kendisini bekleyen vatandaşlar ve müzisyenlere selam verdi.

Kaynak: AA