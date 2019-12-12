Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
12.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:09
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(2)
Kaynak: AA