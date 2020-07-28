Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz." Kaynak: AA