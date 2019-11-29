Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz gün, kaybetmeye başlarız."
29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz gün, kaybetmeye başlarız."
Kaynak: AA